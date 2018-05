Engagement soll aus der Misere helfen

Anzeige

LAUTERN.Bürgerschaftliches Engagement ist ein wichtiges Gut. Besondere Bedeutung bekommt der ehrenamtliche Einsatz in Zeiten, in denen kommunale Kassen leer sind und das Mitanpacken vieler gefragt ist.

In der Gemeinde Lautertal wird in diesem Sinn Flagge gezeigt. So wie am Samstag in Lautern: Dort hatte der Ortsbeirat zu einem Arbeitseinsatz am Kriegerdenkmal an der Ecke Hauptstraße/Jahnstraße aufgerufen.

Unkraut und Kies beseitigt

Wolkenloser Himmel und strahlender Sonnenschein ließen schon die Vormittagsstunden wunderbar frühsommerlich daherkommen. Schatten spendete der große Baum auf dem Areal. Um Ortsvorsteherin Renate Müller hatten sich mehrere Bürger und Ortsbeiratsmitglieder eingefunden, um Unkraut zwischen dem Kies am Boden und am Fuß der Mauer zu entfernen.