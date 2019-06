Engagiert bei Wanderungen und Flohmärkten des SSV

Reichenbach.Nach langer und schwerer Krankheit ist in Bensheim die Reichenbacherin Elsa Katzenmeier verstorben. Geboren wurde sie am 19. November 1936 im „Eck“ in der Beedenkircher Straße als Tochter des früheren Bürgermeisters Wilhelm Jährling. Sie ging in Reichenbach zur Schule und wurde 1952 von Pfarrer Georg Mager konfirmiert, unter anderen mit dem früheren Traube-Wirt Karl Lampert, dem langjährigen TSV-Vorsitzenden Wilhelm Roth, sowie ihren Mitschülerinnen Christel Schaller-Nock, Liesel Peter-Mink und Else Meyer-Burk.

Gelernte Bankkauffrau

Bei der Sparkasse Bensheim erlernte Elsa den Beruf der Bankkauffrau.1958 heiratete sie den aus Winterkasten stammenden Adam Katzenmeier, mit dem sie einen Sohn hat, der heute mit Frau und Kindern in der Schweiz lebt. Gemeinsam bauten sie sich ihr Haus direkt neben dem Elternhaus aus und wurden alle drei, angeregt durch den langjährigen SSV-ler Wilhelm Jährling, bei den Rot-Weißen aktiv.

1983, als sich die Gymnastik-Gruppe gründete und sich in der gerade fertig gestellten Lautertalhalle bewegte, trat Elsa nun offiziell in den Verein ein und wurde stellvertretende Abteilungsleiterin. Von 1990 bis 1997 leitete sie die Gruppe, die über den Verein hinaus durch Faschingsauftritte und gemeinsame Wanderungen bekannt wurde. Bis vor drei Jahren nahm Elsa, die über eine erstaunliche körperliche Fitness verfügte, an diesen Wanderungen noch ebenso teil, wie an nahezu allen großen Flohmärkten der Rot-Weißen auf und neben dem Sportplatz unterhalb des Felsenmeeres. Mit ihr verliert der Verein ein Mitglied, das ein Leben lang fest zu „ihrem“ SSV stand. he

