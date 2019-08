Engagierter Steinmetz und Ortspolitiker

Reichenbach.Vor 100 Jahren, am Sonntag, 1. September 1919, wurde in Reichenbach Hans Kindinger geboren. Der Steinbildhauermeister war über Jahrzehnte hinweg sowohl in der Bildhauer- und Steinmetzinnung, als auch in der Kreis- und Kommunalpolitik sowie dem örtlichen Vereinsleben aktiv. Als höchste Auszeichnungen wurden ihm die Ehrenobermeisterwürde der Innung im Kreis Bergstraße, sowie der Landesehrenbrief

...