Enten fühlen sich in Elmshausen wohl

Elmshausen.Die Anlage eines Gartenteiches am Anwesen von Wilhelm Arnold in Elmshausen kam auch bei Wildenten gut an. Das Grundstück liegt nicht weit von der Lauter entfernt, so dass die Tiere den kleinen Teich schnell für sich entdeckten.

Noch interessanter wurde es für sie, als auch artgereichtes Futter angeboten wurde. Schnell sprach sich offensichtlich in Entenkreisen herum, dass der Garten der Familie Arnold ein guter Platz zum Verweilen ist. jhs/Bild: jhs

