Erfahrungsaustausch unterm Regenschirm

Elmshausen.Sie hatten sich von der Witterung zwar nicht abhalten lassen, aber als die Grenzgänger nach drei Stunden Wanderung im Vereinsheim des TSV Elmhausen eintrafen, waren sie alle gezeichnet, nämlich klatschnass. Auch vor diesem Hintergrund sprach der stellvertretende Ortsvorsteher, Stephan Degenfeld-Schonburg bei seiner Begrüßung von einem „historischen Grenzgang“.

Unabhängig davon war aber diese gemeinsame Sitzung der Ortsbeiräte Elmshausen und Gronau auf jeden Fall einmalig. Denn über die Gemarkungsgrenzen hinaus hatte es das nach der Erkenntnis des Gronauer Ortsvorstehers Stefan Hebenstreit bisher noch nicht gegeben: „Ein absolutes Novum.“

Vor drei Jahren, so Degenfeld-Schonburg, hatte man schon einmal die Idee gehabt, gemeinsam mit Gronau etwas zu unternehmen. Da die Elmshäuser in drei Jahren einmal die komplette Gemarkungsgrenze abgelaufen sind, war es nun soweit, sich mit den Gronauern zu treffen. Denn nimmt man den Weg über die Höhen des Hohbergs liegen beide Orte gar nicht so weit auseinander.

Über 50 Teilnehmer

Mit über 50 Teilnehmern, so Beigeordneter Wolfgang Helfrich, hatte der Grenzgang trotz des Wetters eine große Resonanz. Der Vorschlag des stellvertretenden Elmshäuser Ortsvorstehers, die Veranstaltung in drei Jahren zu wiederholen, wurde von Ortsvorsteher Hebenstreit aufgegriffen. Er sprach die Einladung in den Bensheimer Stadtteil aus.

Bei der gemeinsamen Sitzung im Vereinsheim ging es vorwiegend um den Austausch von Informationen und da gibt es durchaus einige Gemeinsamkeiten. Was den Gronauern mit der grundhaften Sanierung der Märkerwaldstraße noch bevor steht, ist bei den Elmshäusern mit der Sanierung der Nibelungenstraße schon seit einiger Zeit Realität. Sie haben schon einige Vollsperrungen hinter sich, die nächste steht in den Sommerferien an, wenn vom 1. Juli bis 9. August der Abschnitt zwischen Teufelsbach und Fischweiher voll gesperrt werden muss. Verkehrsteilnehmer würden zwar schon in Bensheim mit Hinweisschildern auf die Einschränkungen hingewiesen, aber die würden nicht immer beachtet, machte Degenfeld-Schonburg auf bisherige Erfahrungen aufmerksam.

Es habe sich aber auch gezeigt, dass man der Baustelle auch positive Aspekte zusprechen kann. So habe man sich wieder auf der Straße getroffen, wurde etwa auf die Möglichkeit von Baustellenfesten hingewiesen.

Geld für Jugendgruppen

Aktuell ist in Elmshausen die Sanierung des Alten Rathauses ein Schwerpunktthema, nachdem von der Gemeindevertretung der Sperrvermerk für die bereitgestellten Mittel aufgehoben wurde. Dank der Zusammenarbeit der örtlichen Vereine wurde ein Nutzungskonzept erstellt, das verdeutlicht, dass alle Vereine bereit sind, das sanierte Gebäude zu nutzen. Auch hier haben sich die Elmshäuser an der Umnutzung der ehemaligen Sparkassenräume in Gronau orientiert und planen eine Begegnungsstätte.

Angesprochen wurden auch die Kooperationen auf Vereinsebene. So besteht im Fußball seit 1995/96 eine Jugendspielgemeinschaft Lautertal-Gronau, an der neben dem TSV Elmshausen, der SG Gronau und der beiden Reichenbacher Fußballvereine seit 2006/2007 auch Schönberg beteiligt ist. Gemeinsam sind auch die Jugendfeuerwehren von Gronau und Elmshausen unterwegs, die bei den Prüfungen der Leistungsspange, der höchsten Auszeichnung für Jugendwehren, gemeinsam antreten.

Auch bei der Kerwejugend, die sich im Vereinsheim um den Service der Gäste kümmerte, gebe es eine Zusammenarbeit. Auf Vorschlag Hebenstreits kam bei einer spontanen Sammlung unter den Grenzgängern eine respektable Summe zusammen, die den drei Jugendgruppen zur Verfügung gestellt wurde.

