Erfahrungsbericht aus Bangladesch

Reichenbach.Heinz Mack ist am Mittwoch, 19. Februar, zu Gast in der Vortragsreihe „Mann trifft sich“ der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal in Reichenbach. Mack spricht im Gemeinschaftshaus in Reichenbach zum Thema: „Und es gibt doch einen Gott“ und berichtet von seinen Erfahrungen in Bangladesch.

Dort war Mack von 1978 bis 1996 als Missionar mit seiner Familie. Das Land ist mit rund 165 Millionen Einwohnern der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Jährlich wird ein Fünftel seiner Fläche überschwemmt. Trotz eines wirtschaftlichen Aufschwungs zählt Bangladesch zu den ärmsten Ländern in Asien.

Heinz Mack ist Jahrgang 1948, und gelernter Großhandelskaufmann. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Bei einer Veranstaltung mit Billy Graham fand er zum Glauben an Jesus Christus. Dies bewog ihn, eine Ausbildung am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission zu absolvieren. Nach seiner Rückkehr aus Bangladesch war er Pastor in Feuchtwangen und Leiter der Christlichen Gästehäuser im Monbachtal. red

