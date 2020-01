Erfolgreichstes Jahr für das Kinderkino

Elmshausen.Das Kinderkino im Jugendzentrum der Gemeinde Lautertal blickt auf sein – von den Besucherzahlen her – erfolgreichstes Jahr zurück. Im Schnitt seien 56 Kinder zu den Vorführungen in den Jugendtreff in Elmshausen gekommen, berichtete Jugendpfleger Peter Schuster. Der Februar-Film „Kuddelmuddel bei Pettersson und Findus“ sei dabei mit 88 Besuchern der am besten besuchte Termin des Jahres gewesen.

Das Kinderkino-Team, bestehend aus San Bitsch, Carolin Bohn, Marius Eckel, Jan Koob, Jannis Matzner und Jugendpfleger Peter Schuster sorgte mit Crêpes, Waffeln, Popcorn und Softdrinks für Kino-Atmosphäre.

Die Jugendpflege der Gemeinde Lautertal koordiniert die jährlichen zehn bis elf Filmvorführungen im gesamten Kreis Bergstraße. Dabei werden die Filme außer in Elmshausen jeweils auch in Langwaden, Einhausen, Rodau und Grasellenbach gezeigt. Die Filme werden mit den dazugehörigen Vorführrechten beim „Bundesverband Jugend und Film“ geliehen und wandern im Lauf einer Woche durch diese Ortschaften.

Auch für 2020 wurde ein Jahresprogramm entworfen. Es sieht in Lautertal folgende Termine vor:

Donnerstag, 23. Januar: „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“, Deutschland 2017

Donnerstag, 20. Februar: „Rocca verändert die Welt“, Deutschland 2019

Donnerstag, 19. März: „Petterson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft“, Deutschland 2014

Donnerstag, 23. April: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, Deutschland 2018

Donnerstag, 28. Mai: „Mama Muh und die Krähe“, Schweden/Deutschland/Ungarn 2009

Donnerstag, 27. August: „SOS – ein spannender Sommer“, Norwegen 2008

Donnerstag, 24. September: „Wunder“, USA/Hongkong 2017

Donnerstag, 22. Oktober: „Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs“, Deutschland 2017

Donnerstag, 19. November: „Überflieger: kleine Vögel – großes Geklapper“, Deutschland/Belgien/Luxemburg/Norwegen/USA 2017

Donnerstag, 10. Dezember: „Plötzlich Santa“, Norwegen 2016.

Die Vorführungen des Kinderkinos im Jugendzentrum der Gemeinde in der Lautertalhalle in Elmshausen beginnen jeweils um 16 Uhr und dauern jeweils rund eineinhalb Stunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020