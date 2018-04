Anzeige

Reichenbach.Der Pfungstädter-Fanclub von Gerhard Schäfer (Jim) hatte vergangenes Jahr zu einem Skatturnier ins Feuerwehrhaus in Reichenbach eingeladen. Nachdem jetzt der Name des Gewinners, Erich Sauer (Mitte), in den Pokal eingraviert worden war, wurde dieser von den Organisatoren des Turniers, Alfred Hogen (links) und Markus Moritz bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr an Sauer überreicht. Sauer hatte mit 2251 Punkten Robert Behringer (2086 Punkte) und Ewald Röder (2035 Punkte) auf die Plätze verwiesen.

Mit dem Erlös des Abends stockte der Fanclub den seit 1990 gesammelten Betrag für die Kinderkrebshilfe von insgesamt 133 240,73 Euro um 110 Euro aufstocken. Für eine gute Verpflegung sorgten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. koe/Bild: koe