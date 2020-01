Erinnerung an einen engagierten Lautertaler

Reichenbach.Familienangehörige, Freunde und Wegbegleiter haben sich am Sonntag zum Gedenken an Walter Molzahn an dessen Grabstätte auf dem Friedhof in Reichenbach versammelt. Molzahn, der am 26. Januar 1920 in der heutigen polnischen Provinz Krummensee in Pommern geboren wurde, wäre an diesem Sonntag 100 Jahre alt geworden.

Vorsitzender Wolfgang Hechler hatte die Gedenkfeier für die SPD Lautertal und SPD Reichenbach organisiert und legte stellvertretend und als langjähriger Freund an dessen Grab Blumen nieder. Familienangehörige brachten zudem Heimaterde aus dessen Geburtsort mit.

Molzahn, der im Jahr 2012 verstarb, war unter anderem auch Gründungsmitglied des SSV Reichenbach und des Verschönerungsvereins Reichenbach sowie engagiertes und langjähriges Vorstandsmitglied im Ortsverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Er wurde vielfach geehrt, unter anderem wurde er zum Ehrenvorsitzenden der SPD Reichenbach ernannt und für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet.

Überzeugter Sozialdemokrat

„Walter war es auch, der mich damals ermuntert hat, SPD-Veranstaltungen zu besuchen. Seine Verbundenheit mit der SPD, seine Loyalität und sein starker Wille, sozialdemokratische Ziele zum Wohle von nichtpriviligierten Menschen durchzusetzen, haben mich sehr beeindruckt“, sagte Hechler in seiner Gedenkrede.

„Meine allerliebste Erinnerung verbinde ich jedoch mit seiner Dankesrede anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft in der SPD. Darin berichtete er in bewegenden Worten auch über das Kriegsende, seine gute Aufnahme in Reichenbach und über seine Heimat Pommern, in der er nicht bleiben konnte“, fuhr Hechler fort. Seine damaligen Worte seien gewesen: „Ich wünsche mir, dass die Polen, die jetzt dort leben, meine Heimat genau so sehr lieben, wie ich sie immer geliebt habe“.

Große „Herzensgüte“

Molzahns Worte werde er nie vergessen und er wünsche sich diese „Herzensgüte, die Walter Molzahn auszeichnete“, heute mehr denn je im menschlichen Zusammenleben, bekannte Hechler.

Er sei sehr froh, Walter Molzahn gekannt, erlebt und ein gutes Stück des Weges begleitet zu haben. , so Hechler abschließend.

Um die Erlebnisse und Erinnerungen mit Walter Molzahn zu vertiefen, trafen sich die Versammelten noch zu einem gemeinsamen Mittagessen in der SSV-Gaststätte „Zum Felsenmeer“. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.01.2020