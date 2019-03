Erlös vom Adventsfest wird für die Pfarrscheuer verwendet

Beedenkirchen.Dass man nicht gleich die Welt retten muss, aber vielleicht etwas direkt vor der eigenen Haustür verändern und verbessern kann, hatte Pfarrer Rainald Engelbrecht in seiner Predigt thematisiert. Einige Beedenkircher Bürger handeln schon seit Jahren nach diesem Motto und engagieren sich für die Dorfgemeinschaft. Davon profitiert auch die Kirchengemeinde. So sammelt der Ortsbeirat – unterstützt durch den Verein „Bürger für Beedenkirchen“ (BfB) – durch ehrenamtliches Engagement Mittel für die Kirche. Ortsvorsteher Hartmut Krämer und Ortsbeiratsmitglied Peter Eckel übergaben mit der BfB-Vorsitzenden Edith Koch und ihrer Stellvertreterin Uschi Weisz den Erlös des Adventsbasars aus dem vergangenen Jahr an Pfarrer Engelbrecht und Renate Abraham vom Kirchenvorstand. Mit den 800 Euro sollen der Anstrich von Räumen in der Pfarrscheuer und ein neues Holzfenster im Jugendraum mitfinanziert werden. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019