Erste Atemschutzträgerin bei der Reichenbacher Feuerwehr

Paula Moritz ist Atemschutzträgerin bei der Reichenbacher Feuerwehr. © Koepff

Reichenbach.So langsam aber sicher erobert sich die Damenwelt eine einstige Männerdomäne, die Freiwilligen Feuerwehren. Durch eine gute Jugendarbeit hat die Reichenbacher Wehr jetzt einige Frauen in der Einsatzabteilung, und das auch mit speziellen Aufgaben. So ist die fast 19-jährige Paula Moritz jetzt die erste weibliche Einsatzkraft der Wehr in Reichenbach, die mit Atemschutz eingesetzt werden kann. Das hat sie bereits bei der diesjährigen Jahresabschlussübung demonstriert.

Von Vater und Kusine „infiziert“

Durch Vater Markus Moritz und Kusine Kathrin Moritz „infiziert“, trat sie 2011 in die Jugendfeuerwehr ein. Die Gemeinschaft gefiel ihr. Der Dienst bereitete ihr Freude und erwies sich als abwechslungsreiche, sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Für ihre besondere Leistungen, Engagement und ihre sechsjährige Präsenz beim Feuerwehrnachwuchs erhielt sie als Erste eine Auszeichnung durch die Gemeindejugendfeuerwehrwarte Pierre-André Reising und Annkatrin Reising.

Nachdem sie sich bereits in den vergangenen Jahren in die Arbeit bei der Jugendfeuerwehr eingebracht hatte, war es für sie eine logische Konsequenz, nach der Übernahme in die Einsatzabteilung offiziell als Betreuerin zu fungieren. Der Leiter der Reichenbacher Jugendfeuerwehr, Daniel Noller, freute sich über die Unterstützung.

Im September 2018 absolvierte die junge Feuerwehrfrau den Grundlehrgang in Heppenheim, die Voraussetzung für den Einsatz im Ernstfall. Im September dieses Jahres schloss sie den Atemschutzgeräteträgerlehrgang in Bürstadt erfolgreich ab. Dieser war für sie sehr reizvoll, aber auch anstrengend und anspruchsvoll.

Wegen des anstehenden Abiturs hat sie momentan keine weiteren Lehrgänge im Visier. Aber nach der Schule könne sie sich das wieder vorstellen, auch wenn sie noch nicht genau weiß, wie es nach dem Abi weitergeht. Für sie habe sich Schule und Feuerwehr gut miteinander vereinbaren lassen und rät daher ihren Geschlechtsgenossinnen, mal bei der Feuerwehr reinzuschauen. „Einfach mal ausprobieren“, empfiehlt Paula Moritz. koe

