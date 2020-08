Erster Gottesdienst seit fünf Monaten

Gadernheim.Lange Zeit wurde in Gadernheim kein Gottesdienst mehr gefeiert. Bei gutem Wetter will die evangelische Gemeinde sich nun am Sonntag, 9. August, vor der Kirche mit dem Posaunenchor zum Sommerkirchen-Gottesdienst treffen.

Die Verstorbenen aus den vergangenen Monaten werden in das Fürbittengebet eingeschlossen. Es wird zwei Gottesdienste geben, die jeweils ungefähr eine halbe Stunde dauern werden. Beginn ist um 10 und um 11 Uhr. Bei schlechtem Wetter müssen die Feiern ausfallen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.08.2020