Erster Oldtimerfrühschoppen des Jahres

Anzeige

Seidenbuch.Zum ersten Oldtimerfrühschoppen in diesem Jahr trafen sich viele Freunde kulturhistorischer Fahrzeuggüter auf dem Sportplatz in Seidenbuch. Organisator ist die Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal zusammen mit der SG Seidenbuch.

Bestaunt werden konnten außer 77 alten Automobilen auch sechs betagte Schlepper und 30 Motorräder. Für die Verpflegung hatte die SG Seidenbuch gesorgt.

Der nächste Oldtimerfrühschoppen ist am Sonntag, 13. Mai, wieder in Seidenbuch. Der monatliche Stammtisch der Oldtimerabteilung trifft sich wieder am Freitag, 18. Mai, im Gasthaus Zur Krone in Schlierbach. red/Bild: IMS