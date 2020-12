Erster Schnee fällt pünktlich zum meteorologischen Winteranfang

Lautertal.Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn präsentierte sich Lautertal bis in die Tallagen gestern Morgen in weiß. In Schannenbach (Bild links) hatten kurz vor dem ersten Advent Ortsvorsteher Harald Lannert und seine Frau Angelika Aufstellung und Beleuchtung des Weihnachtsbaums am Dorfgemeinschaftshaus organisiert, der im Schnee ein malerisches Bild abgab.

Auch in Reichenbach fiel der erste Schnee. Bei trübem Wetter strahlte hier die „weiße Pracht“ nur wenig, zumal die Schneefälle am frühen Morgen von eisigem Regen abgelöst wurden. Bei steigenden Temperaturen setzte im Lauf des Tages schon wieder die Schneeschmelze ein, dennoch hielt sich die weiße Decke vor allem abseits der Straßen und wird wohl auch in den nächsten Tagen noch nicht so schnell verschwinden. Schließlich sind weiterhin Temperaturen etwas über Null am Tag und Fröste in den Nächten gemeldet. Am Nikolaus-Wochenende könte dann sogar noch ein bisschen Schnee dazukommen. koe/red/Bilder: koe/Nevermann

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020