Erstes Leichtathletik-Schnuppertraining bei der SG Lautern

Lautern.Den Kindern machte es sichtlich Spaß, unter Anleitung von Anna-Katharina Sauermilch spielerisch sich mit Leichtathletik zu befassen. Der studierten Lehrerin für Sport und Englisch am Gymnasium, die seit einiger Zeit in Lautern wohnt und zehn Jahre lang bei einem Darmstädter Verein Kinder- und Jugendleichtathletik angeboten hat, fehlte der Sport. Engagiert trat sie, zumal sie zurzeit in Elternzeit ist, an die Sportgemeinschaft heran und bot am Donnerstag das erste Schnuppertraining für sechs bis zwölfjährige Jungs und Mädchen auf dem Sportplatz an. Sie hofft, dass sich ihr sportliches Angebot etabliert, um dann vom Verein angeboten zu werden.

Die nächste Trainingsstunde findet am kommenden Donnerstag ab 16.30 Uhr auf dem Rasenplatz statt. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.05.2019