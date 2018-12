Etat soll morgen beschlossen werden

Lautertal.Morgen (Dienstag) soll der Haushaltsplan der Gemeinde Lautertal für das kommende Jahr beschlossen werden – fristgemäß, denn das Haushaltsrecht sieht vor, dass die Gemeindevertreter dies noch im Vorjahr erledigen.

Das hat sich in den vergangenen Jahren nicht immer machen lassen. Zuletzt war es 2017 daran gescheitert, dass nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Sommer im Rathaus erst einmal das Geld sortiert werden musste, das die Gemeinde nicht hat. Nachdem der Etat im Mai in trockenen Tüchern war, dauerte es bis in den Oktober, bis er von der Kommunalaufsicht genehmigt war.

Wenn der Haushalt morgen beschlossen wird und im zeitigen Frühjahr auch genehmigt ist, kann die Gemeinde bei ihrem wichtigsten Projekt Gas geben: der Sanierung der Wasserversorgung. Hier sollten bis 2021 insgesamt mehr als drei Millionen Euro investiert werden.

Heun soll Bericht erstatten

Der Finanzausschuss der Gemeindevertretung hat in mehrstündigen Beratungen den Haushalts-Entwurf beraten und zur Annahme empfohlen. Bevor morgen der letztendliche Beschluss fallen soll, geht es aber noch einmal um Lautertalhalle, Jugendpflege, KMB-Bauhofservice und Gemeindeverwaltung.

Dazu hatte die LBL im Ausschuss von Bürgermeister Andreas Heun Ideen zur Reduzierung der Kosten hören wollen. Nach einer längeren Debatte darüber, ob Heun überhaupt einen Auftrag dazu hatte oder ob der Gemeindevorstand überhaupt einen Auftrag dazu hatte, waren die Themen im Rahmen der allgemeinen Haushaltsberatung behandelt worden.

Vorschläge dazu waren unter anderem, aus der Arbeit der Jugendpflege Geld zu machen und das DRK als Nutzer der Lautertalhalle an den Kosten für das Gebäude zu beteiligen. Die Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung sollen 2019 um rund 200 000 Euro geringer ausfallen als im Etat veranschlagt. Dazu war auf Wunsch der LBL ein Sperrvermerk aufgenommen worden.

Die LBL hat nun ihren Antrag, der aus der Haushaltsberatung 2018 vom Frühjahr stammt, nochmals vorgelegt und will ihn morgen beschließen lassen. Bürgermeister Heun müsste dann unmittelbar danach und vor der Verabschiedung des Haushaltsplans den gewünschten Bericht vorlegen.

Bevor der Etat selbst auf der Tagesordnung steht, muss die Gemeindevertretung den Waldwirtschaftsplan genehmigen, den Förster Dirk Dins im Bauausschuss vorgestellt hatte. Außerdem muss unter anderem beschlossen werden, dass Lautertal ab 2019 eine Zweiwohnungssteuer erhebt und dass der Wasserpreis zum 1. Januar um rund einen Euro steigt. Alle diese Punkte haben Auswirkungen auf die Zahlen im Haushaltsplan.

Kinder sollen weniger kosten

Darüber hinaus soll die Gebührenordnung für die Kindergärten geändert werden. Im Sommer war die Gebührenreduzierung beziehungsweise -befreiung für Geschwisterkinder abgeschafft worden. Da die Krippe relativ teuer ist, kam es damit zu deutlichen Mehrbelastungen. Nach Protesten vonseiten der Eltern soll auf Antrag wieder eine Ermäßigung gewährt werden – allerdings nur noch auf die relativ hohen Gebühren von Krippenplätzen.

Leinenzwang für Hunde?

Weiteres Thema ist der Bebauungsplan Marienberg-Süd in Lautern, wo das Verbot sogenannter Vergnügungsstätten beschlossen werden soll. Auch über die Einführung des von der SPD geforderten Bieterwettstreits bei weiteren Verkäufen gemeindeeigener Grundstücke wird beraten werden. Und es geht um die Erweiterung des Zweckverbandes KMB um Biblis, Bürstadt und Groß-Rohrheim.

In einem weiteren Antrag fordert die SPD, eine Leinenpflicht für Hunde während der sogenannten Brut- und Setzzeit zu prüfen – also dann, wenn das Wild im Wald Nachwuchs hat. Der Gemeindevorstand soll dem Umweltausschuss dazu einen Bericht vorlegen.

Eine Leinenpflicht müssen die Kommunen selbst beschließen, weil es keine landesweite Regelung gibt, sondern lediglich die Empfehlung, Hunde an die Leine zu nehmen.

GLL-Widerspruch wird verhandelt

Zu Beginn der Sitzung werden die Gemeindevertreter den Widerspruch der GLL gegen einen Beschluss zur Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2018 verhandeln. Die LBL hatte dort den Passus aufnehmen lassen: „Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lautertal ist insbesondere aufgrund der bestehenden ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren im Umfang von circa 7,3 Millionen Euro und den bestehenden Kassenkredit- und Investitionskreditverbindlichkeiten in Höhe von 16,1 Millionen Euro weiterhin als gefährdet zu beurteilen.“ Das ist aus Sicht der GLL nicht zulässig. tm

