Zu den Singstunden kommt, wer gerade Zeit und Lust hat – eine Pflichtübung ist das nicht. Im Schnitt sind neun Frauen dabei, und die kommen aus allen Generationen: „Die jüngste ist 15 Jahre alt und die älteste Teilnehmerin 84 Jahre.“ Hin und wieder komme auch eine Schülerin dazu.

Im Lauf der Jahre haben sich die Frauen ein ordentliches Repertoire angeeignet, und es gab auch schon erste Auftritte – zum Beispiel im Lindenfelser Seniorenheim Parkhöhe. Die Frauen sangen auch bei einem Ausflug der Parkhöhe-Bewohner, der nach Eulsbach geführt hatte. Dazu wurden Liedblätter vorbereitet, und mit viel Spaß hörten die Gäste nicht nur zu, sondern sangen auch mit. „Das hat richtig Spaß gemacht“, erinnerte sich Walburga Fendrich.

Limes-Topf und Zaubertrank

Von vielen Odenwaldhügeln leuchten am Samstag, 24. März, wieder die Lärmfeuer. Leuchtsignale werden auch vom Eulsbacher Hausberg versendet. Dazu gibt es am Fuße des Berges ein ordentliches Fest, das vom Eulsbacher Kultur- und Kerweverein ausgerichtet wird. Es beginnt um 18 Uhr mit Speis und Trank: Ein Limes-Eintopf mit Legionärswurst wird vorbereitet. Auch einen Zaubertrank haben die Eulsbacher zu bieten.

Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Fackeln ausgepackt und Jürgen holt seinen Bulldog-Shuttle. So kann jeder Teilnehmer die 20 Höhenmeter bis zum Gipfel bequem erreichen. Der Weg führt vorbei an den Eulsbacher Steinkreiszeichen und am Verwunschenen See. Was es damit auf sich hat, können die Gäste am Samstag erfahren.

Das Lärmfeuer wird um 20 Uhr zu den Klängen der Odenwälder Jagdhornbläser entzündet. Unter anderem dürfen sich die Gäste auf die Melodie von Amazing Grace freuen.

