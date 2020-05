Evangelische Gemeinde feiert an Pfingsten im Zelt

Reichenbach.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Pfingstfest erstmals seit Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen nicht nur digital, sondern auch analog wieder zum Gottesdienst ein. Am kommenden Sonntag und Montag, 31. Mai und 1., Juni, sollen Gottesdienste im Gemeindegarten am ehemaligen Kindergarten gefeiert werden.

Seit dem 16. März hat Pfarrer Jan Scheunemann an jedem Sonntag in der Kirche Gottesdienst gefeiert und zur Teilnahme an der Übertragung ins Internet eingeladen. Diese digitale Möglichkeit soll am Wochenende ergänzt werden: Wer möchte, kann auch wieder „zur Kirche“ kommen und die Gottesdienste in ungewohnter Form im Gemeindegarten an der frischen Luft genießen.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, beginnt die Feier mit Pfarrer Reinald Engelbrecht um 9.30 Uhr. Den Gottesdienst am Pfingstmontag hält Pfarrer Scheunemann ab 10. 15 Uhr. Sie sollen jeweils etwa eine halbe Stunde dauern.

Der Kirchenvorstand hat Schutzmaßnahmen beschlossen. Die Versammlung findet draußen statt, so dass die feinen Tröpfchen (Aerosole), die durch Ausatmen und Sprechen schon entstehen können, schneller fortgeweht werden. Das Tragen von Mund- und Nasen-Bedeckungen ist während des Gottesdienstes und dem Aufenthalt auf dem Gemeindegelände verpflichtend. Statt Gesang bietet die Gemeinde musikalische Alternativen an. Teilnehmer müssen sich bei Küsterin Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652) anmelden.

So sei sichergestellt, dass alle Namen registriert seien, um im schlimmsten Fall Infektionsketten nachvollziehen zu können. Außerdem könne die Gemeinde damit früh abschätzen, ob sie einen zweiten Gottesdienst-Termin anbieten sollte – wenn es mehr Interessenten als verfügbare Plätze gibt. 22 Besucher sind pro Feier möglich, im Abstand von je zwei Metern.

Wer möchte, darf den Gottesdiensten weiterhin digital folgen: Auf Facebook werde beide Feiern live übertragen und stehen auch anschließend zur Verfügung. Zum Anschauen ist keine Anmeldung bei Facebook erforderlich. red

Info: facebook.com/ EvKgmReichenbach

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.05.2020