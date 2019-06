Exponate zeugen von der alten Blaufabrik

Lautertal.Die Hitze, mit der über viele Jahre die Öfen bei der Blaufarbenproduktion im Werk Marienberg in Lautern Tag und Nacht in Gang gehalten wurden, können die derzeitigen Temperaturen im Rathaus in Reichenbach zwar bei weitem nicht erreichen. Das Obergeschoss, in dem die Dauer-Ausstellung zu diesem für das Lautertal wichtigen Teil seiner Geschichte eröffnet wurde, war dennoch von der Sonne

...