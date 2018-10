Fackeln am Felsenmeer

Reichenbach.Auf herbstlich-feuchtes Wetter hoffen die Felsenmeerführer, wenn sie am Freitag, 2. November, zusammen mit Heidi Adam interessierte Gäste in den herbstlichen Felsbergwald führen werden. Die Tour des Felsenmeer-Informationszentrums steht unter dem Thema: „Die Arbeit der Steinhauer im Felsberg im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert“. Dabei soll gezeigt werden, wie schwer die Arbeit der frühen Steinhauer in den Steinbrüchen des Felsberges gewesen ist.

Die kurze Wanderung startet am 2. November um 17 Uhr auf dem Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen und endet zunächst an einem wärmenden Feuer vor der Seegerhütte. Dort werden die Teilnehmer von den schweren Arbeitsbedingungen der Menschen im Berg erfahren und auch die Werkzeuge und einfachen Gerätschaften der Steinarbeiter bewundern können.

Stärkung am Lagerfeuer

Die Seegerhütte steht als ehemaliges Betriebsgebäude in einem aufgelassenen Steinbruch und ist der ideale Platz, um von früheren Zeiten zu erzählen. Zudem befinden sich im Keller der Hütte vor dem Verschwinden bewahrte alte Arbeitswerkzeuge, die betrachtet werden können.

Zu so einer Wanderung im abendlichen Felsbergwald gehört auch eine Stärkung, die in Form von Getränken und einem Imbiss gereicht werden soll.

Am Lagerfeuer können die Gäste noch das Gehörte vertiefen sowie von eigenen Erlebnissen berichten. Dazu wird es handgemachte Musik zum Mitsingen und Lauschen geben.

Danach geht es mit Fackelbeleuchtung durch den nächtlichen Wald zurück zum Parkplatz. Dort endet die Tour gegen 20 Uhr. Wenn es allerdings weiterhin so trocken bleibt, werden die Gäste gebeten, Taschenlampen mitzubringen, da aus Brandschutzgründen dann auf Fackeln und Feuer verzichtet werden muss. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018