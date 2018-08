Anzeige

Lautertal.Aufgrund verschiedener Gerüchte weist der Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde Lautertal, Albrecht Kaffenberger, darauf hin, dass die Seniorenfahrt der Gemeinde nach Rüdesheim mit Besuch des Niederwalddenkmales am heutigen Donnerstag, 16. August, wie geplant stattfindet. Vorgesehen sind eine zweistündige Schifffahrt auf dem Rhein und Rast in einem Café in Rüdesheim oder Eltville.

Die Abfahrten in den einzelnen Ortsteilen sind wie folgt: Schannenbach 9 Uhr, Knoden 9.05, Raidelbach 9.10, Staffel 9.10, Wurzelbach/Schmal-Beerbach 9.15, Beedenkirchen 9.20, Gadernheim 9.15, Lautern 9.20, Reichenbach 9.25 und Elmshausen 9.30.

Die Abfahrtszeiten sind auch in dem gelben, vom Seniorenbeirat und anderen Bürgen in der Gemeinde im März ausgeteilten Seniorenfahrtenprogramm enthalten. Außerdem sind sie in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde ausgehängt. Die Leitung der Fahrt hat Rudi Müllerklein, der diese wie immer perfekt vorbereitet hat. Weitere Ausflüge finden am 11. Oktober nach Schwäbisch Hall und am 7. November nach Landau in die Pfalz statt. koe