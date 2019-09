Fahrt zum Winzerfest

Gadernheim.Der Landfrauenverein Gadernheim besucht heute (Donnerstag) das Winzerfest in Bensheim. Der Abschluss wird mit einer geselligen Einkehr in der Weinschänke Jäger gemacht. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Linienbus ist um 18.25 Uhr am Jarnacplatz.

Am Donnerstag, 2. Oktober, ist die nächste Abendwanderung der Landfrauen. Uhrzeit und Ort für den Treffpunkt stehen noch nicht fest.

Am Dienstag, 29. Oktober, steht ab 19 Uhr dann ein Spieleabend im Florian-Info-Treff auf dem Programm.

Am 11. und am 25. September (jeweils Mittwoch trifft sich die Jugendgruppe Turbobienen in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Florian-Info-Treff. Bei dem Treffen am 25. September schließt sich von 18.20 bis 19.30 Uhr ein Treffen der Jugendgruppe Datz an, bei der die Fastnachtsproben beginnen.

Auch am 9. und am 23. Oktober (jeweils Mittwoch) treffen sich von 16 bis 18 Uhr die Turbobienen im Florian-Info-Treff. Die Gruppe Datz setzt am 23. Oktober zwischen 18.20 und 19.30 Uhr die Fastnachtsproben fort. Beide Gruppen sind am Sonntag, 13. Oktober, beim Kerwezug in Gadernheim dabei.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.09.2019