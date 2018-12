Fahrzeughalle erstrahlt im weihnachtlichen Schmuck

GADERNHEIM.Gemütlich eng war es jüngst im Feuerwehrhaus in Gadernheim. In der Halle, in der sonst Einsatzfahrzeuge stehen, waren Tische und Bänke aufgestellt, erstrahlte ein Tannenbaum – eine Spende der Familie Rettig aus Breitenwiesen. Im Schmuck von Lichterketten und Kugeln gab es Waffeln und Würstchen, warmen Apfelsaft und Glühwein.

Der Feuerwehrverein hatte zum Nikolausabend eingeladen. Viele Kinder waren mit Eltern und Großeltern da. In roter Robe beschenkte ein Nikolaus die Mädchen und Jungs, Säcke voller Präsente hatte der Mann mit dem weißen Bart dabei. Für die Erwachsenen war viel Gelegenheit zum Plaudern. thz/Bild: Zelinger

