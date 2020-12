Faltblatt für den Einkauf am Ort

Lautertal.Der Lautertaler Einzelhandel und die Gemeinde Lautertal wollen ein Zeichen setzen und bitten alle Bürger, sich dieses Jahr bei den Weihnachtseinkäufen an die Anbieter aus dem eigenen Umfeld zu wenden und so die eigene Wirtschaft zu unterstützen. Dies habe für jeden einzelnen viele Vorteile, schaffe langfristig Arbeitsplätze und erhalte die Infrastruktur, heißt es in eienr Mitteilung.

Der Geschäfte des Einzelhandels haben gemeinsam ein Flugblatt erstellt. Darin sind alle Lautertaler Angebote enthalten. Das Flugblatt hilft dabei, entspannt zu Hause die Einkaufsroute für Weihnachtsgeschenke zusammenzustellen.

Bürgermeister Andreas Heun fasst das in seinem Grußwort so zusammen: Die Corona-Pandemie bestimme in diesen Tagen und Wochen den Alltag aller. Er freue sich über diese Idee aus der Bürgerschaft, die das Miteinander fördere und Solidarität zeige. Dass Einzelhändler und Kulturschaffende so Unterstützung fänden, sei besonders erfreulich.

Besonders schwer haben es Künstler, die seit März praktisch ohne Aufträge überleben müssen. Hier bietet die Gemeindeverwaltung die Möglichkeit, CDs und selbst hergestellte Produkte im Rathaus zu kaufen. red

