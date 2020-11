Fassade am Wanderheim in Knoden ist fertig saniert

Es ist vollbracht, die Fassadenrenovierung am OWK-Heim in Knoden ist fertiggestellt. Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber der Farbe auf den neuen Schindeln kann das Werk als gelungen bezeichnet werden und ist ein Glanzpunkt in dem kleinen Lautertaler Ortsteil geworden. koe/Bild: koe