Fastnacht in der Heidenberghalle

Gadernheim.Für die Fastnachtsfeiern der Gadernheimer Landfrauen gibt es noch Restkarten. Sie können beim Schreibwarenladen Fritz Bauer in Gadernheim erworben werden. Die Sitzungen sind am 14. und 15. Februar (Freitag und Samstag) in der Heidenberghalle. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass das Programm der Landfrauen-Fastnacht nicht mit dem der närrischen Bürgermeistersitzung identisch ist, zu der die Gemeinde für den 19. Februar ebenfalls in die Heidenberghalle einlädt. Von der Landfrauen-Fastnacht seien aber zwei Vorträge auch bei der Bürgermeistersitzung zu sehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.02.2020