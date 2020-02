Fastnacht in Lautern

Lautern.In Lautern wird wieder die Fastnacht gefeiert. Traditionell lädt die Sportgemeinschaft in der heißen Phase der Kampagne in ihr Vereinsheim am Lauterner Sportplatz ein.

Zum ersten Mal für heute (Samstag) wenn ab 19.33 Uhr der Kappenabend steigt. Geboten werden Tanz und Büttenreden sowie ausgiebige musikalische Unterhaltung.

Morgen (Sonntag) dürfen die jüngsten Narren feiern, wenn um 14.11 Uhr die Kinderfastnachtsparty beginnt. Bei Musik und Spielen ist gute Unterhaltung sicher. Dazu gibt es Kaffee, Kräppel und Kuchen.

Zum Abschluss der närrischen Tage gibt es am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, ein Heringsessen im Vereinsheim der Lauterner Sportler. Fisch und heiße Kartoffeln werden ab 11 Uhr serviert – und auf Wunsch auch nach Hause gebracht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020