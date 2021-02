Fastnachts-Paket für die Löschkobolde

Elmshausen.Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren konnten die Elmshäuser Löschkobolde nicht wie gewohnt Fastnacht feiern. Bisher wurde die Fastnachtsparty des jüngsten Nachwuchses der Elmshäuser Feuerwehr üblicherweise mit einer Polonaise zu lauter Musik durchs gesamte Gerätehaus eröffnet. Eine Modenschau, Konfettischlacht und Luftballontanz leiteten zu einem großen Buffet über.

In diesem Jahr wollten die Betreuer wegen der Corona-Pandemie eine Alternative für die Kinder zu Hause bieten. Das Betreuerteam stellte deshalb eine „Fasching-To-Go-Tasche“ zusammen. Darin befanden sich eine Clownsnase, einer Tröte, ein Luftballon, Konfetti und Luftschlangen. Die Tüte sollte von den Kindern samt Inhalt aufgepustet und zum Platzen gebracht werden. Das konnten die Feuerwehr-Kobolde bei närrischer Musik in toller Verkleidung machen. Außerdem lagen in der Tüte ein Brief der Betreuer an die Kinder, ein Trinkpäckchen und ein Kräppel.

Die Tüten wurden von zwei Betreuern an die Kinder verteilt, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln (ein Fahrer / ein Überbringer). Dabei wurden auch Bonbons geworfen – wie bei einem Umzug – und laute Faschingsmusik tönte aus dem Auto. Auf diese Weise bemühten sich die Betreuer der Feuerwehr, weiterhin den Kontakt zu den Kindern und deren Interesse an der Feuerwehr-Abteilung aufrecht zu halten. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.02.2021