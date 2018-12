Feier zum Jahresabschluss

Gadernheim.Am Samstag, 8. Dezember, ist ab 15 Uhr die Weihnachtsfeier der Gadernheimer Landfrauen im Gasthaus „Zur Linde“. Danach ist Pause bis ins neue Jahr. Der erste Termin ist dabei traditionell der Erzählabend in den Raunächten in Gumpen. Die Landfrauen treffen sich am Mittwoch, 3. Januar, um 19.30 Uhr in der dortigen Sängerhalle.

Am Donnerstag, 29. Januar, ab 19 Uhr ist ein Spieleabend im TSV-Vereinsheim in Gadernheim. Jeden Montag treffen sich die Landfrauen zudem um 17.30 Uhr in der Heidenberghalle zu Gymnastik, Pilates, Rückengymnastik und Yoga.

Jugendgruppen treffen sich

Die Jugendgruppe Turbobienen feiert am Mittwoch, 19. Dezember, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Florian-Info-Treff ihren Jahresabschluss. Die Weihnachtsfeier der Jugendgruppe Datz ist von 18.15 bis 19.30 Uhr am gleichen Platz. red

