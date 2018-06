Anzeige

Elmshausen.Die Gemeinde Lautertal weist darauf hin, dass es verboten ist, die Sperrung der Bundesstraße 47 in Elmshausen über Wald- und Feldwege zu umgehen. Trotz aller Hinweise sei seit Beginn der Sperrung beobachtet worden, dass sich Autofahrer einen Weg durch d as südliche Elmshausen und den Hohbergwald suchen. Dabei sei ein Befahren dieser Wege nur für land- und fortwirtschaftliche Nutzung erlaubt, zudem seien sie auch gar nicht für den Pkw-Verkehr ausgelegt, informiert Rainer Krämer vom Bauamt. Die Nutzung der Wald- und Feldwege geschehe unter Belastungen der Anliegerstraßen und ohne Rücksicht auf die Anwohner, so auch im Bereich des Kindergartens und des Friedhofes.

„Die Polizei wird hier verstärkt Kontrollen durchführen“, kündigte Krämer an. Auch die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde würden sich der Angelegenheit in den nächsten Tagen verstärkt annehmen.

Seit Montag ist die „Nibelungenstraße“ in Elmshausen in Folge der Straßenbauarbeiten zwischen der „Sachsenhäuser Straße“ und dem „Radlettplatz“ (Abzweig „Am Teufelsbach“) voll gesperrt Eine Umleitung ist ausgeschildert. red