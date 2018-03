Anzeige

Reichenbach.Am ersten Sonntag der Osterferien (25. März) beginnt am Felsenmeer in Reichenbach die neue Saison. Das Team des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) bietet dazu in der Zeit von 10 bis 17 Uhr mehrere Aktionen an. Dazu wurden einige große und kleine Tiergäste eingeladen, die sich gerne bestaunen und streicheln lassen. Unter der Anleitung der FIZ-Mitarbeiter können die Besucher Originelles für den Ostertisch zaubern, Edelsteine sieben, verborgene Schätze in den Fühlkästen erraten und handgefertigte Felsenmeer-Holzbuntstifte mit Gravur direkt vom Künstler kaufen. Im Zentrum gibt es Wissenswertes zu Geologie und Natur des Felsenmeers sowie zur Arbeit römischer Steinarbeiter zu entdecken. Wer möchte, kann unter Anleitung Steine sägen wie zur Römerzeit. Der Eintritt ist frei. koe/Bild: Richter