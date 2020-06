Felszacken im Beedenkircher Wald – 1967 und heute

Lautertal.Auch abseits des Felsenmeeres kann man in Lautertal zahlreiche eindrucksvolle Felsformationen finden, wie dieses Beispiel zeigt, das unser Mitarbeiter Walter Koepff 1967 aufgenommen hat. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme war zufällig wieder aufgetaucht. Die Steine liegen am Felsberg in Richtung Beedenkirchen.

1967 war der Wald rund um den spitzen Granitbrocken gerade abgeholzt worden. 53 Jahre später ist der Felsen wieder vom Wald verschluckt. Intensives Suchen hatte Erfolg und der markante Stein wurde unweit der alten Chaussee von Reichenbach nach Beedenkirchen von hohen Bäumen umgeben wiederentdeckt. koe/Bilder: koe

