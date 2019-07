Fenster und Türen als Thema beim FAC

Reichenbach.Am Mittwoch, 17. Juli, beschäftigt sich der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach mit dem Thema „Fenster und Türen“. Das Clubtreffen ist ab 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Traube“ in Reichenbach. Jeder Teilnehmer kann bis zu fünf eigene Fotos zum Thema zeigen. Gäste sind willkommen.

Unser Bild von Christiane Stock zeigt eine Tür an einem verlassenen Haus in der Altstadt von Montforte in Italien. Montforte ist ein Nachbarort der Lautertaler Partnerstadt Dogliani. red/Bild: Stock

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019