Festliches Treiben am Turnplatz und in der Halle

Reichenbach.Die Planungen für den Weihnachstmarkt, der am Wochenende vom 1. auf den 2. Dezember am Turnplatz und in der Turnhalle des TSV Reichenbach stattfindet, sind abgeschlossen. Der eigens dafür gebildete Arbeitskreis hat bereits mehrfach getagt, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Der Markt wird am Samstag, 1. Dezember, offiziell um 17 Uhr eröffnet. Begehbar ist der Markt aber schon ab 16 Uhr. Nach dem vorgesehenen Programm werden Kinder der Felsenmeerschule den Markt eröffnen.

Um 17.45 Uhr erfolgt der Auftritt des Frauenchores, die wieder im Freien und in der Halle für Stimmung sorgen werden. Das Ende ist für etwa 22 Uhr vorgesehen.

Chorgesang zum Abschluss

Auch der Sonntag soll wieder musikalisch um 13 Uhr von den Jagdhornbläsern eröffnet werden. Aber auch hier wird der Markt bereits eine Stunde vorher begehbar sein. Um 17 Uhr bereichert wieder der Posaunenchor den Weihnachtsmarkt und um 17.30 Uhr bildet der Gesangverein „Liederkranz“ Winterkasten den musikalischen Abschluss. Das Ende am Sonntag ist für etwa 20 Uhr geplant.

Auch der Weihnachtsmann ist da

Auch ein Weihnachtsmann wird die anwesenden Kinder am Sonntag um 15 Uhr wieder mit kleinen Geschenken erfreuen. Wie früher wird es auch bei diesem Weihnachtsmarkt ein Schätzspiel geben. Der Erlös wird auf Beschluss des Arbeitskreises dieses Mal wieder für die Reichenbacher Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt. Aus organisatorischen Gründen sind eventuelle Änderungen am Programm nicht auszuschließen.

Dafür, dass für jeden Besucher noch irgendetwas dabei ist, sorgen die bisher schon 25 angemeldeten Anbieter, in der Halle und auf dem Turnplatz.Erfreulich für die Kinder ist, dass es den Organisatoren diesmal wieder gelungen ist ein Karussell für sie zu bekommen. Dieses wird ausgeliehen und muss vom Veranstalter selbst bedient werden. Interessant sein wird, was Bieter, die bisher noch nicht am Weihnachtsmarkt teilgenommen haben anbieten werden.

Natürlich ist auch für heiße Getränke wie Glühwein, Kinderpunch, Apfelwein, Apfelsaft, heiße und kalte Getränke auf Weinbasis und vieles mehr genauso gesorgt, wie für allerlei Speisen. Wieder im Angebot sind Waffeln und Flammkuchen. Parkmöglichkeiten wird es wieder bei der Firma Reichenbacher Apparatebau geben.

Die Organisatoren würden sich freuen wenn auch andere Vereine sich beteiligen würden, so dass es tatsächlich ein Reichenbacher Weihnachtsmarkt wird, heißt es in der Ankündigung des TSV.

