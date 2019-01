Fett qualmte auf dem Herd

Gadernheim.Die Gadernheimer Feuerwehr ist am Montagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Einsatz ins Wohngebiet Schweiz gerufen worden. In einer Wohnung war ein Topf mit Fett auf dem Herd vergessen worden. Als das Fett zu qualmen anfing, schlug ein Rauchmelder an.

Wie der Wehrführer und stellvertretende Gemeindebrandinspektor Peter Degenhardt berichtete, mussten die insgesamt 16 Helfer der Gadernheimer Einsatzabteilung die Wohnung nicht aufbrechen, da ein Nachbar einen Schlüssel zur Verfügung stellen konnte. Der Topf wurde gelöscht und die Wohnung anschließend belüftet, um den Rauch zu beseitigen. Nennenswerter Schaden sei nicht entstanden.

Notrufnummer 112 nutzen

Im Zusammenhang mit dem Einsatz bat Degenhardt darum, bei Notfällen immer die Rufnummer 112 zu wählen, damit die Leitstelle Bergstraße schnell Hilfe einleiten könne. Es komme immer wieder vor, dass Feuerwehrleuten privat angerufen würden. Im Zweifel gehe dadurch aber wertvolle Zeit verloren, so Degenhardt. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.01.2019