Feuer und Flamme für den Neustart

Lautertal.Ein halbes Jahr ist für Kinder und Jugendliche eine lange Zeit, zumal wenn sie mit Feuer und Flamme bei der Sache sind, wie die 120 Mitglieder der Lautertaler Kinder- und Jugendfeuerwehren. Daher machen sich die Verantwortlichen der Feuerwehren Gedanken über eine Rückkehr zu der wichtigen Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs.

Wie Lautertals Gemeindejugendwarte Annkatrin und Pierre-André Reising mitteilten, ist laut einer Empfehlung des Kreisfeuerwehrverbandes ein Neustart frühestens ab dem 31. August möglich. Des Weiteren wird dies durch eine Dienstanweisung der Lautertaler Gemeindebrandinspektoren, sowie des Bürgermeisters der Gemeinde Lautertal geregelt.

Die Lautertaler Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte haben ein gemeinsames Vorgehen beschlossen. Man wolle erst einmal sehen, wie es in den Kindertageseinrichtungen und in den Schulen laufe. Ein Konzept mit Hygieneregelungen wurde für die Wiederaufnahme des Übungsbetriebes erarbeitet, da nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die mit ihnen arbeitenden Ausbilder und Betreuer geschützt werden müssen. In Zeiten der anhaltenden Pandemie, so die Gemeindejugendwarte, sei es schwierig mit den vielen Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und das Interesse an der Feuerwehr aufrecht zu halten.

Daher stehe man unter anderem mit den Eltern und den Jugendlichen über Digitale Medien in Verbindung. Ein Teil der Lautertaler Kinder- und Jugendfeuerwehren sandte seinem Nachwuchs ein Überraschungspaket als Aufmerksamkeit. Hiermit soll die Zeit bis zur Wiederaufnahme des Übungsbetriebes überbrückt werden.

Brief an die Mitglieder

Das Paket beinhaltet unter anderem das Informationsheft, „Kübelspritze kompakt“ und für die praktischen Einheiten ein Stück Feuerwehrleine, um die Fertigkeiten der Knoten und Stiche weiter zu üben und zu festigen. Mit einem Brief an jedes einzelne Mitglied des Feuerwehrnachwuchses haben die Betreuer ihren Schützlingen mitgeteilt, dass sie sich auf die Wiederaufnahme des Dienstbetriebes mit ihnen freuen.

Sehr bedauert wurde von den Verantwortlichen für die Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren, dass all die traditionellen Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. So sei das alljährliche Fußballturnier und die Großübung aller Lautertaler Jugendfeuerwehren, sowie das Jugendfeuerwehrzeltlager des Kreises Bergstraße ins Wasser gefallen. Ebenfalls fiel die „Aktion sauberes Lautertal“ der Kinder- und Jugendfeuerwehren und das gemeinsame Übernachten der beiden Kinderfeuerwehren Elmshausen und Gadernheim in der Feuerwehrunterkunft der Pandemie zum Opfer. Ferner konnten die Leistungsprüfungen wie das Tatzeabzeichen 1-3 oder die Jugendflamme Stufe 1 auf Ortsteilebene nicht durchgeführt werden. Seitens der Feuerwehr wird gehofft, dass alle mit „Feuer und Flamme“ dabei sein werden, wenn der Übungsbetrieb wieder aufgenommen wird.

Die Nachwuchsarbeit ist für den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehren sehr wichtig, denn der überwiegende Teil der aktiven Einsatzkräfte kommt eben aus den Reihen der Jugendfeuerwehren; getreu dem Motto „Ohne Jugend – keine Zukunft“. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020