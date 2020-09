Feuerwehr löschte brennendes Stroh

Elmshausen.Zu einem Brandeinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Elmshausen am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ausgerückt. Auf einer etwa 25 Quadratmeter großen Fläche im Buchwald am Hohberg, in einem Seitenweg unterhalb der Karl-Stähr-Hütte, war Stroh in Brand geraten. Wie das Stroh dorthin kam, ist unklar.

Zwölf Feuerwehrleute seien ausgerückt, zehn weitere hätten im Feuerwehrhaus eine Reserve gebildet, teilte Wehrführer Ralf Kindinger mit. Das Feuer sei nach kurzer Zeit gelöscht waren.

Vor Ort waren auch Gemeindebrandinspektor Bernd Röder, Jagdpächter Manfred Brieter und Polizeibeamte aus Bensheim. red/ Bild: FW

