Feuerwehr nach Unwetter im Einsatz

Wurzelbach/Staffel. Am Dienstag wurde die Feuerwehr Beedenkirchen nach einem Unwetter unter anderem zu einer überfluteten Straße in Wurzelbach alarmiert. Dort war an der Ecke Jugenheimer Straße / Lindenfelser Straße etwa die Hälfte der Fahrbahn überflutet. Die Einsatzkräfte öffneten die Abläufe und ließen das Wasser abfließen.

Im Anschluss ging es nach Staffel, wo sich das Wasser am Löschteich aufgestaut hatte. Durch die Einsatzkräfte wurde die Stauvorrichtung geöffnet, damit das Wasser ablaufen konnte. Währenddessen wurde die Straße von angeschwemmtem Schotter befreit. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. red/Bild: Feuerwehr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.10.2019