Feuerwehr prägt den Ortsteil

Elmshausen.Der Elmshäuser Feuerwehrverein erfüllt Aufgaben in der kommunalen Selbstverwaltung und ist gleichzeitig Träger des Gemeinschaftslebens. Somit ist die Feuerwehr in der Bevölkerung fest verwurzelt. Zu Beginn der Jahreshauptversammlung gab dies Vorsitzender Ralf Kindinger in seiner Begrüßung zu bedenken. „Um das Wir-Gefühl im Ort weiterhin zu stärken, wurden etliche Veranstaltungen angeboten und organisiert“, so Kindinger in seinem Jahresbericht. Zu diesen Veranstaltungen gehörte die Mai-Feier am Gerätehaus, wo ein „Rekord-Besucherstrom“ registriert wurde, bei guter Musik und Spezialitäten vom Grill. Gelungen war auch die vom Verein organisierte Fünf-Tagesfahrt nach Österreich in das Rauriser Tal.

Auch die Kerb gehört bei der Feuerwehr zum Jahresprogramm. Die Frauengruppe beteiligte sich mit dem Slogan „Wir setzen der Kerb die Krone auf“ am Umzug. Am Kerwemontag wurde zur Frühschoppenzeit am Gerätehaus gefeiert. Viele Elmshäuser waren dabei.

Zum Jahresprogramm gehörte das Schnauzturnier und im November der Film- und Bilderabend, der an die Mehrtagesfahrt erinnerte. Mit einem Teilnehmerrekord von 70 Personen wurde in der Zeit „zwischen den Jahren“ die Jahresabschlusswanderung durchgeführt. Ziel war der Scholzenhof in Gronau.

Fastnacht im Gerätehaus

Wie Kindinger in seinem Bericht ausführte, werden die Einnahmen von den Veranstaltungen wieder für den Brandschutz eingesetzt: „Damit wird die Gemeinde nicht unerheblich entlastet“. Neben notwendigen Anschaffungen fließt auch Geld in die Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem wird eine Rücklage gebildet, denn das Mannschaftstransportfahrzeug ist 26 Jahre alt und es steht eine Neuanschaffung an.

Zu beschließen war in der Sitzung eine Satzungsänderung, die nun die Aufnahme der Kinder in den Feuerwehrverein regelt. Den Änderungen stimmten die Mitglieder zu. Die jüngsten Mitglieder der Elmshäuser Feuerwehr sind in der Kindergruppe, die von Annkartin Reising und Yvonne Münster alle drei Wochen mittwochs betreut werden. Die Gruppe, auch Löschkobolde genannt, zählt 28 Mitglieder und hat im vergangenen Jahr drei Übernahmen in die Jugendwehr registriert. Die Aufsteiger kennen sich dann schon mit Fahrzeug und Gerätschaften aus, wissen den Notruf abzusetzen und haben etwas von Unfallverhütung gehört.

Es wird bei der Kindergruppe aber nicht nur gelernt, sondern auch so mancher Spaß gemacht. Es gab eine Faschingsfeier, das Osterbasteln, die Teilnahme am Kerbzug und eine Weihnachtsfeier mit einem Lebkuchenhausbau. Auch bei der Maifeier der Feuerwehr waren die Jüngsten zugegen und halfen beim Kinderprogramm. Toll war der Ausflug nach Lorsch zur Kinderfeuerwehrolympiade des Kreises Bergstraße. Ein zweiter Platz war das Ergebnis.

Die nächste Veranstaltung des Feuerwehrvereins ist die Fastnachtsveranstaltung am Samstag, den 22. Februar. Sie findet im Gerätehaus mit Unterstützung der Kerbjugend statt und der Einlass ist ab 18.11 Uhr. Ab 19.11 Uhr gibt es Büttenreden und Tanzeinlagen. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020