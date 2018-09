Feuerwehr übte am alten Rathaus

Elmshausen."Mir ist so kalt, und ich bin so aufgeregt", erzählte die zehnjährige Bianca ihrer Freundin Laura. Die beiden Schülerinnen sind erst seit diesem Jahr aktive Mitglieder bei der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Elmshausen. Zum ersten Mal erlebten sie nun, was es heißt, wenn Kreisbrandinspektor Wolfgang Müller vom Amt für Brand und Katastrophenschutz im Landratsamt eine Inspektion

...