Feuerwehreinsatz in Gadernheim

Gadernheim.Bereits am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr in der Straße Im Forst in Gadernheim zu einem Feuerwehreinsatz. Gemeldet war ein Zimmerbrand, weswegen außer den Brandschützern aus Gadernheim auch die aus Lautern und Reichenbach alarmiert wurden.

Letztlich brannten aber lediglich ein Blumengestell und Teile einer Wandverkleidung auf einem Balkon. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch einen Nachbarn gelöscht worden, der damit größeren Schaden verhinderte.

Die Feuerwehrleute kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und öffneten die verkohlte Wandverkleidung. Die Bewohnerin des Hauses wurde durch die Feuerwehr betreut.

Die Feuerwehren aus Lautern und Reichenbach mussten nicht mehr eingreifen. Gemeindebrandinspektor Bernd Röder bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihr ruhiges und besonnenes Vorgehen. red/Bild: Feuerwehr

