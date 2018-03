Anzeige

Reichenbach.Nicht als Surfbrett geeignet ist das bei einem Unterricht der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach vorgestellte Rettungsmittel Spineboard. Frank Dostert und Sven Rascher, beide in der Leitstelle in Heppenheim und bei Rettungsdiensten tätig, informierten über dieses aus den USA kommende Gerät.

Es ist vor allem für Verletzte mit Verdacht auf Schäden an der Wirbelsäule konzipiert. Das relativ leichte Hilfsmittel wird zwar die Schaufeltrage nicht ersetzen, ist aber zur Rettung von Personen aus Fahrzeugen schnell einsetzbar, aber auch für den Einsatz in Gebäuden oder in schwer zugänglichem Gelände gut zu verwenden. Im Gegensatz zur Schaufeltrage kann der Patient darauf so fixiert werden, dass er sich kaum noch bewegen – und sich dadurch selbst nicht mehr schädigen – kann.

Die Reichenbacher Helfer konnten gleich praktisch an der „Schaltafel mit Gurten“, wie das Spineboard laut Wehrführer Peter Karn anfänglich bezeichnet wurde, proben. Über eine Anschaffung dieses Rettungsgerätes soll der am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr bei der Hauptversammlung neu zu wählende Vorstand entscheiden. koe/Bild: koe