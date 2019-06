Film über die „Krankenhausfabrik“

Lautertal/Lindenfels.Zu zwei Veranstaltungen lädt der DGB Lautertal/Lindenfels seine Mitglieder und Freunde ein. So gibt es in Bensheim einen Filmvortrag und in Lampertheim ein Halbtagesseminar.

Im Café Klostergarten (Klostergasse 5 in Bensheim) wird heute (Freitag) ab 19 Uhr der Film „Der marktgerechte Patient – in der Krankenhausfabrik“ von Leslie Franke und Herdolor Lorenz gezeigt werden. Anschließend kann mit Regionssekretär Horst Raupp über die Entwicklung im Gesundheitswesen diskutiert werden.

Veranstalter sind außer den DGB-Ortsverbänden Bensheim und Lautertal/Lindenfels auch die Organisation Attac und die Gewerkschaft Verdi Bergstraße sowie die Arbeiterwohlfahrt Bensheim. Der Eintritt ist frei.

Nach Lampertheim lädt der DGB Bergstraße zu einem Halbtagsseminar am Samstag, 29. Juni, ab 9 Uhr ein. Dort wird unter dem Titel „Gute Arbeit für alle! Atypische und prekäre Beschäftigung zurückdrängen und beseitigen“ über eine Entwicklung informiert werden, die das Selbstverständnis der Gewerkschafter berührt. So sei der Arbeitsmarkt schon seit vielen Jahren hochgradig gespalten.

„Trotz insgesamt steigender Beschäftigungszahlen werden Arbeitsplätze in Vollzeit und mit guten Löhnen in Tarifbindung immer weniger. Dagegen arbeiten inzwischen fast 21,6 Millionen und somit fast die Hälfte aller Beschäftigten in sogenannten atypischen, also schon vom Namen her untypischen Arbeitsverhältnissen. Arbeitsverhältnissen, die nicht auf normale Weise sozialversicherungs- und tarifvertraglich geschützt sind: Teilzeit, Minijobs, Leiharbeit, Befristungen, Schein-Selbstständige. Diese reichen oft zum Leben kaum aus und führen im Alter zu Armut“, schreiben die Gewerkschafter in einer Einladung. Das Seminar ist im alten Rathaus, Römerstraße 104 in Lampertheim, im ersten Stock. he

