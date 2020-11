Reichenbach.An das 25-jährige Bestehen des Verschönerungsvereins Reichenbach erinnert ein Granitfelsen auf dem Europaplatz in Reichenbach. Die Grünanlage an der Ecke Nibelungenstraße / Auf der Steinaue dient als Erinnerung an die Verschwisterungen Lautertals. Der 1974 gegründete Verschönerungsverein kann in vier Jahren bereits auf doppelt so viel Jahre zurückblicken. koe/Bild: koe

