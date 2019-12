Fit durch Übungen mit Stuhl und Matte

Gadernheim.Es war noch sehr früh am Morgen. Das tat aber der Stimmung unter den 17 Frauen keinen Abbruch, die sich in freudiger Erwartung auf ihren Stühlen und im Halbkreis vor der ausgebildeten Yoga-Lehrerin und Kursleiterin Marzena Jamelle in der Heidenberghalle in Gadernheim zum „Yoga im besten Alter“ versammelt hatten.

Vielleicht ist die Stimmung und Motivation der Frauen auch deshalb so prächtig, weil sie ihr sportliches Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Denn entstanden ist der Kurs, der innerhalb der fast 200 mitgliederstarken Gymnastikabteilung des TSV Gadernheim ein ganz besonderes Angebot darstellt, auf Bitten einzelner Mütter jüngerer Teilnehmer eines weiteren Yoga-Abendkurses. Und Jamelle wurde mit ihrem neuen Kursangebot für die „Best Agers“ nicht enttäuscht. Denn seit April 2018 ist die Teilnehmerzahl des einmal wöchentlich stattfindenden Kurses auf bis zu 25 Yoga-begeisterte Frauen angewachsen. Die jüngste Teilnehmerin ist 57, die älteste 80 Jahre alt. Überwiegend kommen die Frauen aus Gadernheim. Aber auch bis Brandau und Seidenbuch hat sich das Angebot schon herumgesprochen.

Schnell wird beim Zuschauen klar, dass es bei keiner der Übungen darauf ankommt, sich Arme und Beine möglichst kompliziert zu verknoten. Auch wer Mantra-Singen erwartet hat, ist fehl am Platz. Zwar spielt im Hintergrund leise Musik, doch kommt es der Kursleiterin in erster Linie darauf an, dass die Übungen gesund sind.

Dabei werden auch keine teuren Sportgeräte benötigt. Ein Stuhl, eine Gymnastikmatte und ein Bademantelgurt reichen völlig aus, um nach dem Aufwärmen der Arm- und Beinmuskulatur die vielseitigen dynamischen Bewegungen am oder auf dem Stuhl und mit oder ohne Gürtel auszuführen. Dazwischen gibt es immer wieder mal Atemübungen zur Entspannung.

Hilfestellung bei Problemen

Letztlich darf jede Übungsteilnehmerin selbst bestimmen, was sie bei einer Übung mitmachen kann und was nicht. Und Lachen ist bei allem sportlichen Eifer ausdrücklich erwünscht. Dennoch oder gerade auch deshalb sind die Damen immer voll konzentriert bei der Sache. Und wenn mal eine Übung nicht gleich klappt, gibt ihnen die erfahrene Übungsleiterin gerne die Hilfestellung. Darüber hinaus wird das Gemeinschaftsgefühl auch außerhalb der Übungsstunde großgeschrieben und soziale Kontakte kommen innerhalb der Gruppe auch nicht zu kurz. Interessierte Frauen können sich weiterhin gerne dazugesellen. „Yoga im besten Alter“ findet immer mittwochs von 9 bis 10 Uhr in der Heidenberghalle statt. Yoga für die jüngeren Semester gibt es ebenfalls mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr an gleicher Stelle. Darüber hinaus bietet Marzena Jamelle noch einen Bauch-Beine-Po-Kurs an. Dieser findet immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der angrenzenden Sporthalle statt.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.12.2019