Reichenbach.Der Brand eines Wäschetrockners hat in der Nibelungenstraße in Reichenbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Anwohner verhinderten Schlimmeres, indem sie die Sicherheitstür zur Waschküche schlossen und so ein Ausbreiten des Feuers verhinderten. Die Feuerwehren aus Reichenbach und Elmshausen waren mit etwa 30 Mann vor Ort und löschten die restlichen Flammen innerhalb kurzer Zeit. Für den Einsatz musste die Nibelungenstraße kurzzeitig gesperrt werden. red/Bild: Strieder