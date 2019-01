Forderung nach mehr Sachlichkeit in den politischen Gremien

Günther Haas sieht Anzeichen für einen Weg aus der Krise. © Neu

Lautertal.Als „eines der schwierigsten Jahre in der Geschichte der Gemeinde Lautertal“ bezeichnete Günter Haas, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, das Jahr 2018. In seiner Ansprache zum Neujahrsempfang gestern erinnerte Haas an die Herausforderungen, denen sich die Kommune gegenübersieht.

In der Zeit nach 2010 seien 16 Millionen Euro Schulden aufgetürmt worden. Lautertal habe sich in einem „finanziellen Blindflug“ befunden. Die Fehlbuchungen bei den Abwassergebühren und die versäumte Abgabe von Umsatzsteuer auf die Einnahmen am Felsenmeer seien zwei Folgen davon. Letztlich habe sich die Gemeinde mit Mehrbelastungen konfrontiert gesehen. Dazu beigetragen habe die verspätete Erstellung der Jahresabschlüsse, wodurch die wahre Lage der Kommune nicht deutlich geworden sei. Die Folge sei ab 2017 ein „wahrer Reigen von Steuererhöhungen“ gewesen.

Hinzu kämen nun in diesem Jahr steigende Wasserpreise und – nicht nur in Lautertal – die Gebührenerhöhung beim Müllzweckverband ZAKB. Insgesamt sei das keine gute Werbung für das Leben auf dem Land. Haas sagte, es sei keineswegs so, dass sich die hohe Grundsteuer in Lautertal beim Blick auf andere Kommunen relativiere. Eine zweiköpfige Familie in einem Zweifamilienhaus müsse in Lautertal mit 1698 Euro an Steuern rechnen. In Darmstadt seien es 1750 Euro – wobei dort die Annehmlichkeiten des Lebens in einer Großstadt mit einer umfangreichen Infrastruktur hinzukämen.

Positive Anzeichen

Bei größeren Familien falle der Vergleich für Lautertal noch schlechter aus. Inzwischen mehrten sich die Anzeichen dafür, dass Lautertal aus der Krise komme. „Der Streif der Morgenröte am Horizont scheint sichtbar“, so Günter Haas. So sei der Haushalt 2019 pünktlich verabschiedet worden. Dank der Einbindung eines externen Büros seien die Zahlen verlässlich. Haas dankte dem Gemeindevorstand für dessen vorbereitende Arbeit.

Der Gemeindevertreter-Vorsitzende sagte, es sei wichtig, nicht nur zurückzublicken und nach Schuldigen für die Krise zu suchen. Es gelte allerdings auch, die Vergangenheit nicht zu vergessen und Lehren daraus zu ziehen. Lautertal habe die Krise noch nicht überwunden. Freiwilligen Leistungen, wie die Jugendpflege und die Lautertalhalle, müssten „sauber finanziert werden“. Bei der Jugendarbeit dürfe nicht vergessen werden, dass die Vereine in der Gemeinde bereits ein großes Angebot vorhielten. Haas forderte zu einer sachlichen Diskussion in den Gremien auf, „fern des Populismus“. Er hoffe auf einen besseren Umgang von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand miteinander.

Dank sagte der Vorsitzende allen ehrenamtlich Engagierten für deren Einsatz. Ihnen sei im vergangenen Jahr viel Arbeit abverlangt worden. Ziel der politischen Arbeit müsse es sein, das Beste für die Lautertaler Bürger zu erreichen. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019