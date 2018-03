Anzeige

Reichenbach.Morgen (Mittwoch) treffen sich die Mitglieder des Foto-Amateur Clubs (FAC) Reichenbach, um die Fotos zu begutachten, die während der vergangenen Monate auf Exkursionen entstanden sind. Die Fotografen und ihre Gäste hatten sich zu einer Hafenrundfahrt in Mannheim, zu einem Besuch in Oppenheim und zu Exkursionen mit besonderen Lichtverhältnissen im Umfeld von Lautertal aufgemacht, wie „Nachtfotografie“ und Winterfotografie“. Jeder Teilnehmer kann fünf Bilder je Exkursion zur Begutachtung und Diskussion durch die Clubkameraden zeigen. Das Clubtreffen im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach beginnt um 19.30 Uhr. red/Bild: Glaser