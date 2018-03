Anzeige

Reichenbach.Der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach lädt zu seiner Osterausstellung im Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach ein. Die Schau wird am Sonntag, 25. März, um 10.30 Uhr von Bürgermeister Andreas Heun eröffnet. Sie ist dann geöffnet bis 18 Uhr.

Außerdem sind die Bilder an Karfreitag, 30. März, Ostersonntag, 1. April, sowie Ostermontag, 2. April, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Die FAC-Mitglieder haben sich das Thema „Der Zahn der Zeit“ gestellt. Die Ausstellung gliedert sich in zwei Bereiche. Die Foto-Amateure können das Thema mit aktuellen Bildern nach ihrem Geschmack interpretieren.

Für eine Sonderausstellung haben sich FAC-Mitglieder alte Bilder von Häusern in Reichenbach aus dem Archiv von Heinrich Stock ausgesucht. Diesen stellen sie aktuelle Bilder gegenüber. Unser Bild zeigt die Kohlenhandlung Schneider am Reichenbacher Marktplatz. Das Haus wurde 1905 erbaut; das Foto entstand 1911. Das Gebäude hat sich seitdem nur unwesentlich verändert und ist noch heute auf den ersten Blick zu erkennen. red/Bild: Stock