Frau Kübler und der „kleine Landrat“

Reichenbach.Überrascht war Heidrun Kübler, als sie sich im BA auf einer Aufnahme von vor 40 Jahren sah. Damals war sie mit ihrem Mann, dem Bundestagsabgeordneten Klaus Kübler, zur Jubiläumsfeier der Reichenbacher SPD ins Gasthaus Zur Traube gekommen. Von der ersten Reihe aus verfolgte sie die Rede ihres Mannes.

Viele erkannten die heute in der Darmstädter Straße in Bensheim praktizierende Rechtsanwältin offen sichtlich nicht. Bekannt wie ein „bunter Hund“ war damals dagegen der ihr gegenüber sitzende Beedenkircher Ortsvorsteher und „kleine Landrat“ Willi Kaffenberger. Der umtriebige Postbeamte hat wesentlich dazu beigetragen, dass Beedenkirchen in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen aufgenommen wurde, mit dem die Sanierung der Dorfstraße, der Bau des Kindergartens sowie die Erneuerung von Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrhaus verbunden waren. he/Bild: koe

